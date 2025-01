Contro Catania tre punti d’oro in chiave salvezza per la Rari Nantes Florentia

Leggi su Corrieretoscano.it

– Nuoto16-10 (4-3 2-0 5-2 5-5)RN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 4, C. Di Fulvio 3, T. De Mey, N. Hofmeijer 1, T. Turchini 1, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti 2, G. Bini 2, C. Mancini 1, G. Bianchi, U. Tprvosky. All. Luca MinettiNUOTO: M. Rossi, M. Biocanin, R. Torrisi 1, L. Vukicevic 3, F. Gulisano, F. Foti, G. Torrisi 2, L. Orlando 2, S., E. Russo 1, F. Trimarchi, R. Riolo 1, A. Akmalov. All. Giuseppe DatoARBITRI: Severo e PetronilliNOTE: Superiorità numeriche:4/7 + 2 rigori realizzati da Sordini nel primo e quarto tempo, Nuoto2/7 + 4 rigori tutti realizzati (2 da G. Torrisi e 2 da Vukicevic). Usciti per limite di falli Riolo (Nuoto) nel terzo e(Nuoto) nel quarto tempo. Espulso Cardoni () nel quarto tempo per aver lanciato la palla verso l’arbitro.