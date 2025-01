Contenimento liste attesa sanità in Toscana Giani | Nel 2024 oltre 420mila prestazioni in più

Leggi su Corrieretoscano.it

diin: “Nelin più”Innel, “grazie allo spazio di manovra di 32 milioni concesso dal governo e ai 5 milioni e 150 mila aggiunti dalla Regione a ottobre, sono stati effettuati 18.407 interventi chirurgici, 375.311di specialistica ambulatoriale e 26.632 screening: in tutto420 mila attività in più rispetto al 2023.“Abbattere ledirimane una priorità dell’agenda della giunta regionale anche nel 2025. Ma se i dieci milioni del bilancio regionale messi sul piatto dalla giunta sono già risorse concrete, ancora non sono chiari gli spazi di manovra che potrebbero essere autorizzati dal legislatore nazionale”. Lo ribadiscono il presidente dellaEugenioe l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini nel corso di una conferenza stampa.