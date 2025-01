Ilrestodelcarlino.it - Cocaina e hashish in casa. Scatta il divieto di dimora

Due ragazzi di origine nordafricana di 26 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è partito da un controllo in strada: attirati dal nervosismo del 19enne, questo è stato sottoposto a perquisizione, ritrovando 2 grammi di. La perquisizione quindi è proseguita nelladel 19enne, dove i militari sono stati accolti dal coinquilino 26enne: nella loro camera da letto c’era una busta contenente 6 panetti didal peso di circa 300 grammi e circa 48 grammi di; sotto i letto un panetto die 3.150 euro in contanti. I due sono comparsi ieri davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima, assistiti dall’avvocato difensore Giuseppe Caldarola, avvalendosi entrambi della facoltà di non rispondere.