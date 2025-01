Quifinanza.it - Bollette della luce, come accedere al servizio a tutele graduali e risparmiare 113 euro

sempre più care, e in Italia costano anche di più rispetto agli altri paesi. Nella giornata di oggi, 16 gennaio, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) darà il via libera a un sistema pensato per gli utenti vulnerabili, consentendo loro dial(Stg). Questa iniziativa riguarda oltre 11 milioni di persone, tra cui anziani, disabili, famiglie in difficoltà economica e chi risiede in zone isolate o colpite da calamita naturali. Il regime transitorio, che durerà fino al 31 marzo 2027, consentirà un risparmio medio di 113all’anno sulla bolletta elettrica.alDa febbraio a giugno 2025, gli utenti idonei potranno presentare domanda seguendo le indicazioni pubblicate sui siti web dei fornitori Stg.