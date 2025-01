Oasport.it - Australian Open 2025, risultati tabellone maschile 16 gennaio: Medvedev crolla al quinto con Tien, fuori anche Tiafoe ed Hurkacz. Giron per Sinner

Chiusoil giovedì deldegli. Giornata tendenzialmente buona per l’Italia, con Jannikche ci mette un set per risolvere il rebus Schoolkate, Lorenzo Musetti supera Denis Shapovalov nella battaglia fra talenti e Lorenzo Sonego mette fine al sogno di Joao Fonseca, mentre Matteo Berrettini si mangia le mani per il ko con Holger Rune.La copertina di giornata è tutta per Learner: il finalista delle ultime NextGen Finals sconfigge Daniilin una partita protrattasi quasi fino alle tre del mattino. Ci sono volute quasi cinque ore, con la testa di serie numero 5 che sembrava aver aggiustato le cose come fattocon il thailandese Samrej, ma alla fine le energie sono svanite a lui (forse condizionatodalla nascita del secondogenito, che gli ha sottratto energie mentali) fallendo il game al servizio per chiudere la partita per poi venire beffato nel super tiebreak.