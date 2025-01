Ilrestodelcarlino.it - Angelina ammazzata a Ostia, tragico volo da un palazzo: il 42enne moldavo andrà a processo

Ascoli, 16 gennaio 2025 – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Dorin Nemtelea,accusato della morte diSoares De Souza, 46enne brasiliana da anni residente a Colli del Tronto dove ha convissuto con un sambenedettese; dalla relazione è nata una figlia, affidata al padre naturale. L’uomo deve rispondere di omicidiontario aggravato dal legame affettivo che aveva con la donna: l’extracomunitario rischia l’ergastolo, non essendo per altro previsto per questo tipo di reato l’accesso a riti alternativi che prevedono sconti di pena. La richiesta diè stata depositata dal sostituto procuratore di Roma Eleonora Fini e sul punto si dovrà pronunciare il giudice delle udienze preliminari della sesta sezione del tribunale di Roma Simona Calegari. In occasione dell’udienza si costituiranno parte civile i familiari diSoares De Souza, assistiti dall’avvocato Umberto Gramernzi.