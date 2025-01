361magazine.com - Trend 2025: è l’anno delle fragranze golose come pastìccini! Ecco quella ad hoc per San Valentino

Per chi si è già lasciato conquistare daldolci e avvolgenti,perfetta da sfoggiare in occasione della Festa degli innamorati. Spoiler: profuma di calda vaniglia, dolcetto appena sfornato è delizioso croissant! Note dolci e delicate, ideali per profumare di bignè caldi appena sfornati, di burro fuso e avvolgente vaniglia. È questa la mission di Bottega Verde che dedica a Sanl’Eau De Toilette, in edizione limitata, BACI BACI VANILLA BOMB.La fragranza è – appunto – una dedica d’amore alla Vaniglia, reginaspezie, dispensatrice di felicità e dolcezza. Un’essenza calda, golosa, cremosa, perfetta combinazione di Vaniglia e Muschio bianco. Ideale sciogliere i cuoriun dolcissimo bacio!La dolcissima fragranza può anche essere abbinata alla linea Baci Baci pensata per labbra impeccabili e rimpolpate.