Sta per entrare Grande Fratello voci di un nuovo ingresso bomba dopo l’addio di Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’uscita diPrestes dalla Casa delha causato uno scombussolamento collettivo: fuori, tra i fan, quanto tra i concorrenti. Intanto sui social rimbalza la voce di unimminente, ci sarebbe un indizio che per molti sarebbe incontrovertibile. A proposito di, in queste ore stanno facendo discutere e non poco le parole che Zeudi (che si era detta innamorata di lei) ha pronunciato sulla modella brasiliana.>> “Errore umano”., cosa è successo davvero nell’ultimo televoto: “Una svista”Avrebbe rinnegato, scatenando la furia dei fan. “Passerà anche questa in sordina come tutte le altre cose che ha detto Zeudi, specialmente quandonon era presente (perché davanti era tutta un gni gli gni). Per loro non conta nulla, conta solo la ship no matter what” si legge su X.