Sicuri in montagna d'inverno, giornate di prevenzione con il Cai e il Soccorso Alpino in Lombardia: dove e quando

Milano, 15 gennaio 2025 –incon Ile con il Cai. La giornata nazionale dedicata alladegli incidenti tipici della stagione invernale in, organizzata dal ClubItaliano e dal Corpo Nazionalee Speleologico, giunge alla 25esima edizione e cambia nome: non più “con la Neve”, ma “ind'inverno”, per evidenziare la maggiore complessità e variabilità degli incidenti conseguenza dei cambiamenti ambientali invernali e dell'aumento delle attività praticate. L'evento diffuso è fissato per domenica 19 gennaio 2025, in oltre 30 località alpine e appenniniche di 14 regioni, gli esperti dele del CAI, oltre alladei pericoli rappresentati dalle valanghe, dedicheranno una crescente attenzione ad altre criticità: la difficoltà di valutazione delle condizioni dellain veste invernale, l’ipotermia, le scivolate su neve e ghiaccio e gli incidenti sulle cascate di ghiaccio.