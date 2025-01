Anteprima24.it - Recupero Potenza-Benevento, l’orario di inizio potrebbe slittare

Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è pace per ilin programma martedì 21 gennaio alle 15 al Viviani. Il Comune del capoluogo lucano, infatti, avrebbe chiesto alla Lega Pro di posticipare alle 19 l’della gara non disputata per neve lo scorso 12 gennaio per le intense nevicate cadute su. Il motivo andrebbe ricercato nella necessità manifestata dal Comune di non poter chiudere le strade di accesso all’impianto sportivo, come da normativa, due ore prima del fischio d’a causa della presenza in zona del tribunale e di alcuni plessi scolastici. Quando è stata presa la decisione sul rinvio le autorità non avrebbero interpellato l’amministrazione comunale la quale, se la sua richiesta non sarà presa in considerazione,emanare una ordinanza ad hoc.