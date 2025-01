Anteprima24.it - Provincia di Benevento, prima assemblea degli Agenti della polizia locale iscritti alla Cisl FP Irpinia Sannio

Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuta presso la sala consiliaredilaFP.In una sala gremita, dopo i saluti del Presidente Nino Lombardi, la segretaria generale Sonia Petrucciani ha aperto i lavori per costituire il Coordinamentocon la relativa nomina del coordinatore.Il coordinamento, ha precisato Petrucciani, riunisce le lavoratrici e i lavoratori dei corpi dile dele dell’con l’obiettivo di promuovere politiche normo-contrattuali che ne riconoscano le specificità e valorizzino il loro indispensabile apporto quotidiano a tutelalegalità esicurezza delle nostre strade. Per lavolta in Campania, prende avvio un progetto fattivo volto a valorizzare le figuredie a mettere in rete esperienze e competenze volte al miglioramento delle loro condizioni di lavoro.