Professore di religione fa causa | Troppi anni da docente precario E ora il ministero dovrà risarcirlo

Rimini, 15 gennaio 2025 – Una vita da insegnante. Con supplenze annuali che venivano rinnovate di anno in anno senza la certezza di essere assunto, superando abbondantemente i 36 mesi oltre i quali è prevista per legge la stabilizzazione. Per questo Manuel Mussoni, 41died ex presidente provinciale dell’Azione cattolica, ha deciso di farecontro ildell’Istruzione per glidaall’Einaudi-Molari. Mussoni, che da un anno e mezzo lavora come dirigente alle scuole Maestre Pie, si è affidato all’avvocato Veronica Pepoli, che assiste molti altri insegnanti. Con sentenza depositata ieri il giudice del lavoro Lucio Ardigò ha dato piena ragione a Mussoni, perché “ilha subito l’illegittima precarizzazione del suo rapporto di impiego”.