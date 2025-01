Quifinanza.it - Premi di produttività detassati al 5%, confermata l’agevolazione nel 2025

Fino al 31 dicembre 2027 potrà essere riconosciuta la tassazione agevolata suidi– conosciuti anche comedi risultato odi produzione -, che le aziende erogano ai propri dipendenti. A prevederlo è la Legge di Bilancio, che, per il triennio-2027, ha confermato l’applicazione dell’aliquota al 5%.Cosa comporta, ai fini pratici, questa novità per i lavoratori? Nel corso dei prossimi anni idi– il cui importo sia inferiore a 3.000 euro e per i contribuenti che abbiano un reddito annuo che non superi gli 80.000 euro – verranno tassati applicando un’imposta sostitutiva all’Irpef pari al 5%.Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire come verranno tassati idinel corso dei prossimi anni.ditassati al 5%La Legge n.