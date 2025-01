Anteprima24.it - Morto per una perdita di ammoniaca: oggi l’autopsia

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terràsul corpo del 19enne Patrizio Spasiano,in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto il 9 gennaio scorso nell’azienda Frigocaserta di Gricignano d’Aversa (Caserta).Prenderanno parte all‘atto medico-legale anche le tre persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo – sono il rappresentante legale della Frigocaserta e i due rappresentati dell’altra azienda, la Cofrin, per cui lavorava Spasiano – aperto dal pm della Procura di Napoli Nord Josè Criscuolo. Si tratta dello stesso sostituto che si occupa dell’altro incidente sul lavoro avvenuto nella medesima azienda il 31 dicembre scorso, in cui era deceduto dopo essere stato schiacciato dal muletto il 39enne dipendente Pompeo Mezzacapo.Spasiano, che lavorava nella Cofrin da pochi mesi, è deceduto in seguito ad unadimentre svolgeva con tre colleghi, che sono riusciti a fuggire, lavori di manutenzione.