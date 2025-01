LuGre cos’è il ricevitore satellitare made in Italy che sta volando verso la Luna | Batterà ogni record

Leggi su Open.online

C’è anche uno strumento italiano sul razzo Falcon 9 di SpaceX che alle 7.11 del nostro fuso orario ha lasciato il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, per dirigersila. Assieme al lander di fabbricazione statunitense BlueGhost e il rover giapponese Resilience, ad arrivare sul satellite del nostro pianeta fra 46 giorni sarà. UnGps che si appresta a battere ildi distanza per questo tipo di comunicazione. Finora, infatti, nessuno strumento è mai riuscito a captare il segnalecosì lontano dalla sua fonte. Attualmente il massimo è la metà della distanza tra la Terra e la, messa a segno da una sonda Nasa.r GNSS Receiver Experiment), permetterà di controllare con estrema precisione la posizione di sonde spaziali, fornendo un supporto cruciale per le future missioniri.