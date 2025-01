Oasport.it - LIVE Zalgiris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serve il colpaccio in Lituania

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, incontro valevole per la ventunesima giornata della regular season della2024-di. Tornano di scena i vice campioni d’Italia in carica per ciò che riguarda la massima competizione continentale. Trasferta insidiosa in territorio lituano per le V nere: nella sfida d’andata disputata in Emilia vinse la formazione di Kaunas per 68-71.Laè reduce da tre successi consecutive tra campionato e coppa. Gli emiliani si sono sbarazzati di Napoli nell’ultima sfida di campionato, ottenendo due punti importanti per mantenere la scia delle battistrada. Il risultato più rimarchevole recentemente conseguito però è il successo di venerdì scorso contro Baskonia in, vittoria arrivata al termine di una grande prestazione.