Oasport.it - LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 77-68, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: non riesce l’impresa ai bianconeri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Kaunas si conferma un contesto di gara ostico per le V nere. La formazione di Dusko Ivanovic infatti esce sconfitta dall’incontro disputato con ilin terra lituana, cedendo per 77-68. Non un ko su cui si può recriminare molto, sebbene i biancoverdi erano reduci da un periodo molto complicato inquindi non appariva così impossibile. Decisivo di fatto lo start completamente sbagliato dai, in cui sono arrivati solamente due punti nei primi cinque minuti del match.77-68 FINISCE LA PARTITA!77-68!77-68 1/2 per Francisco dalla lunetta.76-68 2/2 dalla lunetta per Butkevicius, ormai i giochi sono fatti.Ivanovic chiama timeout e si gioca il tutto per tutto.74-68 Penetrazione vincente di Francisco: canestro pesantissimo, 35? alla fine del match.