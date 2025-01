Ilfoglio.it - L'insostenibile memoria dell'acqua

Avendo anche recentemente discusso di omeopatia ed omeopati su questa pagina, ed avendo cercato di spiegare come l’omeopatia non sia una teoria in attesa di prove, ma sia contraria alla scienza moderna e sia stata sperimentalmente confutata, ho ricevuto l’ennesima richiesta da parte di qualche lettore di commentare unae teorie più richiamate da chi l’omeopatia vorrebbe fondare sulla scienza, ovvero quella di una presunta “”. La cosiddetta "" è l'ipotesi secondo cui l'conserverebbe una sorta di impronta o tracciae sostanze con cui è entrata in contatto, anche quando queste ultime siano state diluite al punto da essere presenti in quantità così basse da risultare virtualmente assenti secondo ogni risultatoa scienza moderna.