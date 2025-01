Ilfogliettone.it - Kate Middleton scavalca William e rompe il protocollo: la decisione sul futuro di George | Non si torna più indietro

La principessa e moglie delerede al trono di Inghilterra ha preso unasull’educazione del primogenitoÈ un momento di rinascita per la famiglia reale, dopo un lungo periodo segnato dalla rivelazione della malattia di, il peggio sembra essere alle spalle. La moglie del principe, madre di tre figli, aveva svelato la malattia in un filmato condiviso sui social il 22 marzo 2024.Lo scorso 9 settembre invece in un altro video ha annunciato la fine della chemioterapia.riappare su Instagram con marito e figli dopo nove pesantissimi mesi per dare la notizia che tutti aspettavano con ansia. La principessa del Galles ha completato il percorso di cure intrapreso dopo aver scoperto di essere affetta da un cancro lo scorso gennaio.Questa però non è la sola novità di questi giorni perché da Londra fanno sapere cheha preso un’altra importantea discapito però del maritoma a favore dei figli.