Amica.it - Kate Middleton e il cancro, sulla strada della guarigione: l’annuncio

Leggi su Amica.it

«È un sollievo essere in remissione». Con queste paroleha annunciato, martedì, che la battaglia contro ilha dato i suoi frutti e che èin visita al Royal Marsden, l’ospedale che l’ha curataLa principessa ha condiviso la notizia sui social a marginevisita a sorpresa all’ospedale Royal Marsden di Londra, dove era stata curata nei mesi scorsi. Sino a ieri non era mai stato diffuso il nomestruttura cui si era rivolta, ma la scelta non sorprende. L’ospedale di Chelsea è infatti uno dei centri oncologici più all’avanguardia a livello mondiale, eha voluto ringraziare personalmente l’equipe sanitaria e incontrare i pazienti che ancora stanno lottando, ogni giorno, contro il. GUARDA LE FOTOal Royal Marsden Hospital: le foto più toccanti «Volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l’anno appena trascorso – ha scritto la principessa sui social – I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente al fianco di William e me mentre affrontavamo tutto.