Inter-news.it - Inter-Bologna, Inzaghi chiama altri Primavera! C’è una novità – TS

Leggi su Inter-news.it

In vista della sfida contro il, Simonecontinua a dare spazio ai giovani del vivaio nerazzurro, confermando la centralità del progetto giovanile nel futuro dell’. Tra i convocati per il match di questa sera si rivedranno alcuni nomi già noti in prima squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, ci sarà una. NUOVO– Anche inin programma questa sera, si rivedranno in panchina molti. Tra questi ormai il sempre-presente Alessandro Calligaris ormai stabilmente terzo portiere in assenza di Di Gennaro, e una schiera di giovani promesse come Thomas Berenbruch e Luka Topalovic già presenti anche loro contro il Venezia. Tra ledella lista spicca la presenza di Yvan Maye, difensore francese, che sostituisce Christos Alexiou.