Inter-news.it - Inter-Bologna, arriva il dato sugli spettatori! Si va oltre i 60

Leggi su Inter-news.it

La partita traè in corso e siamo sul risultato di 2-1. Manca ancora mezz’ora alla fine del match,ilufficiale– Anche in un mercoledì sera freddo di metà gennaio San Siro e il pubblico nerazzurro rispondono presente. In occasione del recupero della diciannovesima giornata di campionato si vai 60 a Milano. Perci sono precisamente 63.074 tifosi, compreso il settore ospiti. Una sfida contro il gelo lombardo, ma dovuta ad una squadra che ha giocato uno splendido primo tempo. Il risultato per ora è di 2-1, la partita è in bilico e c’è ancora spazio per altre emozioni.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (il! Si vai 60)©-News.