Gli cambiano posto sull’aereo perché vicino a due bimbi non accompagnati passeggero fa causa e vince

Un episodio accaduto su un volo Air France tra Oslo e Parigi ha sollevato polemiche e acceso il dibattito sulla discriminazione di genere. U, Dominique Sellier, è stato invitato dall’equipaggio a cambiareper non viaggiare accanto a due minori non, mentre al suoè stata fatta sedere una donna. Il Tribunale antidiscriminazione della Norvegia ha stabilito che questa richiesta rappresenta un atto di discriminazione sessuale.L’episodio: cosa è successoIl fatto risale al 27 ottobre 2022. Sellier, sedutoa due bambini che viaggiavano soli, si è visto chiedere di cedere il suoa una passeggera. L’equipaggio ha motivato la richiesta con un regolamento interno della compagnia, secondo cui è “preferibile” che le donne siano assegnate ai posti accanto a minori non