Dopo l’impeachment, l’arresto. Yoon Suk Yeol e la crisi politica in Corea del Sud

Laavviatasi nelle ultime settimane indel Sud prosegue. Mercoledì mattina il presidenteSukè stato arrestato dagli agenti del Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (Cio), in un raid condotto alle prime luci dell’alba e durato circa sei ore a causa della resistenza dello stessoe dei suoi sostenitori. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statale delladel Sud Yonhap,è stato preceduto da un serrato scontro tra gli agenti di sicurezza presidenziale e le forze dell’ordine, con il coinvolgimento di parlamentari del partito conservatore di, il People Power Party (Ppp).Sukera stato sospeso a dicembre,che il Parlamento aveva votato per il suo impeachment in seguito a un tentativo fallito di imporre la legge marziale il 3 dicembre scorso.