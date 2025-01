Ilnapolista.it - Danilo ha scelto il Napoli, firmerà non appena avrà risolto il contratto con la Juventus (Gazzetta)

Secondo ladello Sport, il difensore dellaavrebbeil. Da giorni – se non settimane – si parla del possibile approdo dell’ex City all’ombra del Vesuvio. Thiago Motta lo ha praticamente messo fuori rosa, considerandolo (in modo difficilmente spiegabile) come meno che un gregario, o comunque non facente parte del proprio progetto tecnico. L’unico modo per dividersi dai bianconeri è quello della risoluzione contrattuale che, secondo alcuni esperti, sarebbe sempre più vicina. In tal caso il difensore parrebbe diviso tra un ritorno in Brasile e la firma delcon i rivali della, trovando Antonio Conte pronto ad accoglierlo per rinfoltire la rosa e far partire Rafa Marin.hail, vuole restare in Europa ()Di seguito quanto scrivesulla propria edizione odierna online:“e la Juve stanno discutendo da tempo per la risoluzione del, dopodiché il brasiliano sarà libero di firmare dove vuole.