Napolipiu.com - CORSPORT – Garnacho-Napoli, c’è l’apertura: le cifre dell’operazione

Leggi su Napolipiu.com

, c’è: le">Manna ha incontrato gli agenti a Barcellona dopo aver definito Kvaratskhelia al PSG. Il Manchester United chiede 71 milioni, ma ilrilancia: pronti 45 più bonus.Ilaccelera per Alejandro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna ha incontrato a Barcellona i rappresentanti dell’agenzia Leaders, che cura gli interessi del talento del Manchester United.L’incontro è avvenuto dopo il vertice di Montecarlo con Luis Campos, dove è stata definita la cessione di Kvaratskhelia al PSG. Il giovane argentino, 20 anni e già idolo dei tifosi Red Devils che gli dedicano il coro di Cristiano Ronaldo, è il prescelto di Antonio Conte per sostituire il georgiano.La trattativa non sarà semplice: il Manchester United chiede 60 milioni di sterline (71 milioni di euro) per il prodotto della sua Academy.