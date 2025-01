Liberoquotidiano.it - Chanel in bikini: la figlia di Totti e Ilary Blasi scatena il caos in spiaggia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non succedeva dai tempi in cui Marco Tronchetti Provera, invece che una dama milanese, scelse la splendente Afef Jnifen. Ora la storia si ripete con il di lui figlio Giovanni che ha scelto Chiara Ferragni. Le pulzelle dell' alta società in cerca di un buon partito sono sempre più inviperite e mettono in giro voci di una cattiveria inaudita. Alberto Matano a La Vita In Diretta ha riaperto la diatriba Loredana Bertè vs Donatella Rettore. Quest' ultima senza peli sulla lingua, ma anche senza un pelo di buon gusto , ha detto che non vorrebbe fare un duetto con la collega perché è “troppo vecchia”. Secondo lei la Berté avrebbe detto che la canzone Splendido Splendente fa schifo. Poi dice: “Non ho mai litigato con lei. Ma io non ho mai detto una sola parola. Cosa le voglio dire? Ciao! Se le mando un bacio? Certo! Mille baci! Mille baci”.