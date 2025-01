Esports247.it - CES 2025, Razer annuncia la sua piattaforma di streaming di giochi in remoto: cosa sappiamo?

Novità dal CES: scopriamo il nuovo servizio dididie i rumor sulle console portatili da Sony e Lenovo.ha portato grandi innovazioni al CES, convention annuale che si tiene dal 1967 negli States (dal 1978 a Las Vegas), dove le principali aziende tecnologiche svelano i loro piani futuri, creando grande hype e anticipando grandi novità.L’azienda americano-singaporiana è stata tra le grande protagoniste di questa edizione del Consumer Electronics Show: oltre ad aver presentato la sedia gaming dotata di riscaldamento e raffreddamento e il nuovo laptopBlade 16, l’azienda ha lanciato unadidiin, ora disponibile per il download su dispositivi Android.Ladidi: ecco come funzionaSecondo quanto riportato sul sito ufficiale di, il servizio si integra nell’applicazione per PC chiamataCortex.