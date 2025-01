Ilrestodelcarlino.it - Casa della Comunità Ovest. Nuovi poliambulatori. Dopodomani l’inaugurazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo importante taglio del nastro per la sanità reggiana. Verrà, infatti, inaugurato a mezzogiorno di venerdì 17 gennaio (trattandosi di medicina, si può dire più che mai, in barba alla scaramanzia.), l’ampliamentodi Reggio Emilia con nuove sedi per la Medicina dello Sport e i. La cerimonia di apertura per ispazi, posti al secondo piano dei civici 22 e 24 di via Brigata Reggio, avverrà alla presenza del sindaco Marco Massari, del presidenteProvincia di Reggio Emilia eCtss Giorgio Zanni, dei professionisti e dei volontari ed è attesa anche la presenza del Vescovo Giacomo Morandi. Gli ambienti riqualificati, per complessivi 1.550 metri quadrati, ospitano oggi 12 ambulatori di medicina specialistica e il Servizio di Medicina dello Sport.