Cancro in remissione che cosa significa e cosa fare

In oncologia ogni parola assume un suo precisoto. Così anche il termineva posto nella giusta visione. In termini generali, si parla diquando si identifica una riduzionetiva o anche un termine temporaneo dei segni e dei sintomi di una patologia.Questo vale anche per chi è in cura per un tumore, come nel caso pubblico di Kate Middleton. Non si può infatti parlare di guarigione, visto che non è possibile definire con certezza il termine di una patologia sul fronte clinico o ancor più biologico, ma si può considerare che si è giunti ad una fine temporanea del quadro. Teoricamente, quindi in queste circostanze esiste sempre la possibilità che il paziente si ammali di nuovo, a prescindere dalla durata della fase diparziale e totaleIn caso di tumore, il termineva sempre decodificato caso per caso nel normale rapporto medico-paziente tra chi è in cura e chi si occupa del malato.