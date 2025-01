Ilgiorno.it - Auto di lusso vendute per finta. Dodici arresti, un giro da 8 milioni

Tra le, più di un centinaio, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non pagavano le rate, non c’erano solo vetture da 30mila euro ma anche una Lamborghini Ursus arancione da 350mila euro. Una presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’riciclaggio che ieri ha portato i militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Monza e Brianza ad eseguire 14 ordinanze di custodia cautelare, 6 in carcere, altrettante aglidomiciliari e 2 all’obbligo di firma, firmata dalla gip del Tribunale di Monza Angela Colella. Tra quelli finiti in manette in Brianza ci sono padre e figlio, Pietro e Yuri Mottadelli, 54 e 32 anni, quest’ultimo titolare di una concessionaria dia Bellusco e il primo con vecchi precedenti penali in materia di veicoli e altri commercianti del settore del Vimercatese, nonché Antony Simon Uier, 34 anni, di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo.