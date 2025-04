Leao nel post partita | Molto bene col nuovo modulo Nono posto? Ecco cosa ci è mancato

Leao, esterno del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Nel post partita di Udinese-Milan 0-4, è intervenuto a DAZN l’esterno rossonero Leao che ha dichiarato: PAROLE – «modulo nuovo? Molto bene, ho trovato i movimenti davanti, ho creato pericoli, quelli davanti mi hanno cercato Molto. Il mister ha . Calcionews24.com - Leao nel post partita: «Molto bene col nuovo modulo. Nono posto? Ecco cosa ci è mancato» Leggi su Calcionews24.com , esterno del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Neldi Udinese-Milan 0-4, è intervenuto a DAZN l’esterno rossoneroche ha dichiarato: PAROLE – «, ho trovato i movimenti davanti, ho creato pericoli, quelli davanti mi hanno cercato. Il mister ha .

