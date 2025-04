Standard & Poor’s alza il rating dell’Italia | Governo stabile durerà fino al 2027 Giorgetti | Premiata la nostra serietà

&P ha rivisto al rialzo il rating dell’Italia: da BBB a BBB+ con outlook stabile. «Il Governo della premier Giorgia Meloni, fra i più longevi della recente storia italiana, gode di un solido sostegno pubblico», scrivono nel rapporto gli analisti dell’agenzai di rating. «Beneficia inoltre di una maggioranza parlamentare stabile e di limitate minacce di opposizione, il che rende probabile la sua permanenza al potere fino al 2027. Questa continuità politica ha contribuito a preservare la stabilità dei mercati finanziari e sostenere progressi costanti nel Pnrr». Ciononostante, osservano S&P, va rilevato che l’attenzione del Governo pare concentrata «più sulle riforme istituzionali che sulla modernizzazione economica e industriale». Secondo l’agenzia, grazie a queste condizioni d’insieme, il debito pubblico resterà elevato ma il rapporto debito-Pil si stabilizzerà a partire dal 2028. Leggi su Open.online L’agenzia S;P ha rivisto al rialzo il: da BBB a BBB+ con outlook. «Ildella premier Giorgia Meloni, fra i più longevi della recente storia italiana, gode di un solido sostegno pubblico», scrivono nel rapporto gli analisti dell’agenzai di. «Beneficia inoltre di una maggioranza parlamentaree di limitate minacce di opposizione, il che rende probabile la sua permanenza al potereal. Questa continuità politica ha contribuito a preservare la stabilità dei mercati finanziari e sostenere progressi costanti nel Pnrr». Ciononostante, osservano S;P, va rilevato che l’attenzione delpare concentrata «più sulle riforme istituzionali che sulla modernizzazione economica e industriale». Secondo l’agenzia, grazie a queste condizioni d’insieme, il debito pubblico resterà elevato ma il rapporto debito-Pil si stabilizzerà a partire dal 2028.

I guanti SHOWA MFT PRO definiscono un nuovo standard per il comfort dei lavoratori. "Gemello digitale" degli stampi: Euromap definisce il primo standard europeo. Polestar 3 raggiunge 5 stelle Euro NCAP: nuovi standard per la protezione dei bambini. SIOPE+, online la nuova versione dello standard OPI. Lo Standard Hotel Spa di Miami Beach propone l’Horoscope Hotline Booth. Londra: andamento rialzista per Standard Chartered. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive tg24.sky.it:) Standard & Poor's promuove l'Italia: rating alzato a BBB+ con outlook stabile - L'agenzia S&P Global Ratings ha alzato i rating sovrani a lungo termine in valuta estera e locale dell'Italia da BBB a BBB+ e e ha confermato i rating a breve termine ad A-2. L’outlook è stabile. È ...

(Come riferisce msn.com:) HDMI va in pensione? Arriva GPMI, il nuovo standard per video, dati e alimentazione - Nel panorama delle connessioni video e dati, emerge un nuovo protagonista destinato a competere con il consolidato HDMI: il General Purpose Media Interface (GPMI). Frutto della sinergia di oltre cinqu ...

(Come si legge su msn.com:) GPMI: lo standard cinese che sfida HDMI e rivoluziona le connessioni - GPMI offre 192 Gbps di banda e alimentazione fino a 480 W, superando HDMI. Un unico cavo per video, audio, dati e alimentazione.