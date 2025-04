Bari-Palermo 2-1 | le pagelle dei biancorossi

Bari-Palermo 2-1: voti e tabellino Bari (3-5-2): Radunovic 6; Mantovani 6,5, Simic 7, Obaretin 6; Favasuli 6 (81' Favilli sv), Maita (81' Oliveri), Maiello 6,5 (90'+1 Vicari), Maggiore 7, Dorval 6,5; Falletti 6,5 (73' Bellomo 6,5), Lasagna 5,5 (73' Bonfanti 6). A disp.: Pissardo, Marfella. Baritoday.it - Bari-Palermo 2-1: le pagelle dei biancorossi Leggi su Baritoday.it 2-1: voti e tabellino(3-5-2): Radunovic 6; Mantovani 6,5, Simic 7, Obaretin 6; Favasuli 6 (81' Favilli sv), Maita (81' Oliveri), Maiello 6,5 (90'+1 Vicari), Maggiore 7, Dorval 6,5; Falletti 6,5 (73' Bellomo 6,5), Lasagna 5,5 (73' Bonfanti 6). A disp.: Pissardo, Marfella.

Bari-Palermo: vittoria biancorossa, al San Nicola finisce 2-1. Simic all’ultimo respiro: il Bari piega il Palermo 2-1. ?? Bari-Palermo 2-1: nuovo sorpasso con Simic. Serie B, Bari-Palermo: 2-1. Serie B, Simic al 90'. Il Bari batte il Palermo 2-1. Serie B: Pohjanpalo segna sempre, ma il Palermo cade in casa del Bari. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su rainews.it:) Bari-Palermo 2-1, lo scontro diretto per i play-off va ai pugliesi - Galletti in vantaggio con Maggiore. Pareggio di Pohjanpalo, che si è visto negare il raddoppio dall'arbitro. Nel finale, gol partita di Simic ...

(Come riportato da msn.com:) Serie B, scatto playoff per il Bari: 2-1 al Palermo, non basta Pohjanpalo - Al San Nicola è andata in scena Bari-Palermo, anticipo della 33esima giornata di Serie B. Di fronte due delle principali piazze del ...

(A riportarlo è palermotoday.it:) Palermo bruciato dal Bari nel finale, Simic castiga i rosanero: fallita l'ennesima prova di maturità - La squadra di Dionisi gioca un match piuttosto opaco e perde 2-1. Pohjanpalo risponde al vantaggio iniziale di Maggiore, nato da un clamoroso errore di Ranocchia in fase di disimpegno. A un minuto dal ...