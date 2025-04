Salah rinnova col Liverpool e lo fa sfoggiando il suo ultimo gioiello | un orologio dal valore enorme

Salah con il Liverpool dopo una lunga trattativa. L'attaccante egiziano, in scadenza di contratto ha deciso di restare con i Reds malgrado le ricche alternative, firmando il nuovo contratto indossando un pezzo da collezione al polso. Leggi su Fanpage.it In Inghilterra non si è parlato altro del rinnovo di Mohamedcon ildopo una lunga trattativa. L'attaccante egiziano, in scadenza di contratto ha deciso di restare con i Reds malgrado le ricche alternative, firmando il nuovo contratto indossando un pezzo da collezione al polso.

