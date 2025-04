Europei di badminton 2025 dominio francese nel singolare maschile

Europei di badminton in corso di svolgimento a Horsens in Danimarca. Nel singolare maschile il francese Toma Junior Popov, testa di serie numero 4, liquida in poco meno di trenta minuti, la pratica Ethan Rose superando l'inglese con un perentorio 21-9 21-8. Deve sudare una ventina di minuti in più Alex Lanier. L'altro giocatore transalpino regola 21-12 21-18 l'irlandese Nhat Nguyen chiudendo i conti in cinquanta minuti. Deve ricorrere al terzo set Aria Dinata. Il giocatore croato cede la prima partita 21-13 al finlandese Joakim Oldorff per poi uscire prepotentemente alla distanza e vincere i successivi due parziali per 21-18 21-19. Completa il quadro dei semifinalisti di un tabellone a forti tinte francesi Christo Popov. La testa di serie numero cinque piega, in quaranta minuti, con il punteggio di 21-14 21-14 il danese Magnus Johannesen.

