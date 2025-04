Il Milan torna a brillare e fa quattro gol all’Udinese | gol e assist per Leao poi segna anche Theo

Milan si porta momentaneamente a -6 punti dal quarto posto Champions. Contro l'Udinese i rossoneri dilagano vincendo 4-0 in casa dei friulani sfoderando una prestazione perfetta. segnano Leao e Pavlovic nel primo tempo poi Theo e Reijnders chiudono il poker nella ripresa. Leggi su Fanpage.it Ilsi porta momentaneamente a -6 punti dal quarto posto Champions. Contro l'Udinese i rossoneri dilagano vincendo 4-0 in casa dei friulani sfoderando una prestazione perfetta.noe Pavlovic nel primo tempo poie Reijnders chiudono il poker nella ripresa.

Il Milan torna a sorridere, Reijnders firma il sorpasso contro il Como - A un quarto d'ora dalla fine il Milan è tornato in vantaggio grazie alla rete di Tijani Reijnders, perfetta l'imbucata da parte di Abraham. (tuttomercatoweb.com)