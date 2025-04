Liliana Resinovich indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin

Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste.Morte Liliana Resinovich: Visintin nel registro degli indagatiIl giornalista Carmelo Abate ha infatti dichiarato che il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è finito ufficialmente nel registro degli indagati per l’omicidio della moglie.Martedì scorso gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata sette ore, e non ne sono usciti a mani vuote. Le forze dell’ordine contestano a Visintin l’omicidio della coniuge. Reato che potenzialmente può essere punito con l’ergastolo. Lapresse.it - Liliana Resinovich, indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin Leggi su Lapresse.it Nel corso della puntata di ‘Quarto Grado’ è stata rivelata in esclusiva una notizia che potrebbe portare a una svolta sul caso di, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste.Mortenel registro degli indagatiIl giornalista Carmelo Abate ha infatti dichiarato che ildi, è finito ufficialmente nel registro degli indagati per l’della moglie.Martedì scorso gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata sette ore, e non ne sono usciti a mani vuote. Le forze dell’ordine contestano al’della coniuge. Reato che potenzialmente può essere punito con l’ergastolo.

Omicidio Liliana Resinovich - il fratello e Claudio Sterpin accusano Sebastiano Visintin : "Pensava ai soldi"

Sergio Resinovich e Claudio Sterpin puntano il dito contro il marito di Liliana. Il movente, secondo loro, sarebbe economico. La Procura riapre il caso

Liliana Resinovich - la verità da peli e capelli : si cercano tracce di Dna. «Il corpo non è stato congelato». Cosa sappiamo

È dalle nuove analisi sui capelli e i peli trovati sul corpo di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni morta a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021, che potrebbe arrivare la risposta...

Liliana Resinovich - caccia al Dna dell’assassino : analisi su capelli trovati sul corpo

(Adnkronos) – Potremmo essere vicini a una svolta per l'omicidio di Liliana Resinovich, la 63enne morta a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021. E' dalle nuove analisi sui capelli e i peli, trovati ...

(Il quotidiano quotidiano.net ha riportato che:) Omicidio di Liliana Resinovich, il marito è indagato. Perquisita l’abitazione di Visintin - È quanto annunciato questa sera durante la puntata di ‘Quarto Grado’. L’uomo sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati. Martedì gli inquirenti hanno setacciato l’abitazione per 7 ore ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio - Svolta nel caso di Liliana Resinovich. Il marito Sebastiano Visintin è indagato per omicidio. La notizia è stata data in esclusiva durante la puntata di Quarto Grado, su Retequattro. Un atto dovuto ...

(Risulta da fonti di libero.it che:) Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich - Le parole in esclusiva a Quarto Grado di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per l'omicidio ...