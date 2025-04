Padovano racconta Vialli | l’ex attaccante della Juve ricorda un retroscena! Il ricordo che commuove

Durante 'Storie Nero su Bianco', evento organizzato da Juventibus questa sera al Circolo dei Lettori di Torino, Michele Padovano, autore del libro 'Tra la Champions e la libertà', ha espresso un parere su Gianluca Vialli. l'ex attaccante della Juve ha ricordato un aneddoto che ha emozionato tutti i presenti all'evento. Vialli – «Mi è stato sempre vicino. Era un ragazzo incredibile. Le persone come lui non moriranno mai, hanno lasciato un segno indelebile. Telefonava ogni domenica a mia moglie e questo non lo dimenticherò mai».

