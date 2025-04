Caso Resinovich svolta nelle indagini | il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio

Caso di Liliana Resinovich si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Sebastiano Visintin, marito della donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario. A rivelarlo è stata la trasmissione “Quarto Grado”, in onda su Retequattro, che ha dedicato l’ultima puntata alla nuova fase dell’inchiesta condotta dalla Procura di Trieste.Secondo quanto emerso nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, lo scorso martedì gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione di sette ore nell’abitazione di Visintin. Un’operazione lunga e approfondita che, stando a quanto trapelato, non si sarebbe conclusa a mani vuote. Thesocialpost.it - Caso Resinovich, svolta nelle indagini: il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio Leggi su Thesocialpost.it Trieste – Dopo oltre tre anni di interrogativi, perizie e ipotesi spesso contraddittorie, ildi Lilianasi arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo.della donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi divolontario. A rivelarlo è stata la trasmissione “Quarto Grado”, in onda su Retequattro, che ha dedicato l’ultima puntata alla nuova fase dell’inchiesta condotta dalla Procura di Trieste.Secondo quanto emerso nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, lo scorso martedì gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione di sette ore nell’abitazione di. Un’operazione lunga e approfondita che, stando a quanto trapelato, non si sarebbe conclusa a mani vuote.

