La Virtus saluta l’Eurolega con una sconfitta.

Barcellona (Spagna), 11 aprile 2025 - E’ unache mette in campo orgoglio, il solito eccellente Shengelia e un Holiday finora mai stato così all’altezza della situazione quella che cede di misura 91-87 a Barcellona in casa dei catalani. Non si vede affatto la differenza tra una squadra, il Barcellona, che deve vincere per arrivare direttamente ai playoff (che alla fine sarò 5^ e quindi evita il Purgatorio dei play-in) e una squadra lache non ha nulla da chiedere ma vuol vendere cara la pelle. Le due squadre danno vita ad una sfida divertente, ricca di emozioni e che alla fine premia un Barcellona più costante, ma che conferma un’ottima. Al Palau Blaugrana, la sfida inizia con un inizio equilibrato. Clyburn parte con due triple in rapida successione per il 9-10 primo vantaggio bianconero al 4’.