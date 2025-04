Juventusnews24.com - Braglia vede la Juve favorita per la lotta Champions, ma evidenzia due pericoli: «Queste squadre sono una minaccia per la lotta all’Europa»

di RedazionentusNews24, ex portiere, è sicuro: lantus èper la, ma dovrà sudare le classiche sette camicie! Attenzione a quelleSimoneè stato ospite di “Maracanà“, trasmissione di TMW Radio. Nel corso del suo intervento ha provato a designare laper un posto inLeague. Lantus èper la qualificazione, ma deve fare attenzione al Bologna e alla Roma. Ecco le sue parole.PAROLE – «L’ambiente è vero che è in ripresa, ma in questo momento vedo dueche posessere l’alter-ego di Atalanta eBologna e Roma, che stanno meglio sia fisicamente che come ambiente. E per me la Roma vincerà il derby. In questo frangentele duemigliori eunaper le big cheno per l’Europa».