Un morto nella metro, lui si avvicina e… scena horror! Inimmaginabile

La polizia sta cercando un uomo accusato di aver abusato sessualmente del corpo di un senzatetto deceduto per cause naturali. L’incidente, che ha suscitato indignazione, è avvenuto martedì sera, 8 aprile, durante un viaggio in treno. La vittima, un senzatetto, è stata trovata priva di vita, apparentemente morta a causa di motivi naturali.Le indagini sono partite grazie alla segnalazione di un passeggero che ha notato il corpo in un vagone. La polizia, dopo aver esaminato le telecamere di sorveglianza, ha ricostruito i dettagli dell’incidente. Le immagini mostrano una donnarsi al cadavere intorno alle 23:00, mentre prendeva oggetti dai vestiti della vittima prima di fuggire.L’incidentepolitana di New YorkSuccessivamente, poco dopo la mezzanotte, un uomo è salito alla stazione di Whitehall Street-South Ferry nel Financial District di New York e ha preso gli oggetti rimasti nei vestiti del senzatetto.