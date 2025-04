Ristoratore muore davanti al suo conosciuto locale Ciao papà esemplare

conosciuto e nel quale anche molti volti celebri hanno gustato i tanti piatti di mare per il quale il locale era famoso. Acanfora si è sentito male ed è stato dato l’allarme al 118. Per l’uomo però, nonostante ogni tentativo di rianimazione, non c’è stato niente da fare. Un fulmine a ciel sereno per la famiglia Acanfora, adesso circondata dall’affetto dei tanti che si stringono al dolore che è anche quello di tutto lo staff del ristorante. "Con grande tristezza – scrive il figlio di Giosuè, Antonio – desidero condividere una notizia che tocca profondamente il cuore. Lanazione.it - Ristoratore muore davanti al suo conosciuto locale. “Ciao papà esemplare” Leggi su Lanazione.it Orbetello, 11 aprile 2025 – E’ morto proprio nei pressi del suo ristorante, a Talamone, mentre stava effettuando degli interventi di manutenzione con altre persone in vista dell’estate. Lutto nel sud della Maremma e nella Toscana della ristorazione per la morte di Giosuè Acanfora, 72 anni. Il volto de “Il Vicoletto”, un ristorante di pesce moltoe nel quale anche molti volti celebri hanno gustato i tanti piatti di mare per il quale ilera famoso. Acanfora si è sentito male ed è stato dato l’allarme al 118. Per l’uomo però, nonostante ogni tentativo di rianimazione, non c’è stato niente da fare. Un fulmine a ciel sereno per la famiglia Acanfora, adesso circondata dall’affetto dei tanti che si stringono al dolore che è anche quello di tutto lo staff del ristorante. "Con grande tristezza – scrive il figlio di Giosuè, Antonio – desidero condividere una notizia che tocca profondamente il cuore.

Potrebbe interessarti anche:

Muore noto ristoratore : addio a Massimo Tinacci - titolare del Pin Rose

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 11 aprile 2025 – Nel suo locale si sono sposate intere generazioni di valdarnesi, ma ha ospitato anche conviviali del Lions, del Rotary, del Panathlon, feste di ...

Muore bimbo di cinque mesi - tragedia in ospedale

La Spezia, 23 gennaio 2025 – Una tragedia immensa per una famiglia, per una comunità intera. Un bimbo di appena cinque mesi è morto all’ospedale Gaslini di Genova. In base alle prime informazioni, ...

San Giuliano Terme : vigile del fuoco muore in moto travolto da un’auto

ncidente mortale oggi, 27 gennaio 2025, in provincia di Pisa. Un motociclista di 56 anni, Federico Ficcoli, di San Giuliano Terme (Pisa) ha perso la vita nello schianto con un'auto L'articolo San ...

Ristoratore muore davanti al suo conosciuto locale. “Ciao papà esemplare”. Giosuè Acanfora, Muore a 72 anni Ristoratore della Maremma: il Ricordo del Figlio. Roma, 20enne americana muore davanti alle amiche dopo un panino al ristorante. Allergica agli anacardi: incomprensione linguistica. Si sente male e muore al ristorante davanti agli amici: tragedia a Sulmona. Mario Baesso, malore a cena e muore nel parcheggio del ristorante davanti ai suoi amici. TRAGEDIA A ROCCA DI CAMBIO: MUORE AL RISTORANTE DAVANTI AI FAMILIARI. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) Ristoratore muore davanti al suo conosciuto locale. “Ciao papà esemplare” - Lutto nel sud della Maremma, a Talamone, per l’improvvisa scomparsa di Giosuè Acampora, volto de “Il Vicoletto”, noto per i suoi piatti di pesce. Fatale un malore, inutile ogni tentativo di rianimazio ...

(Da quanto emerge da msn.com:) Muore noto ristoratore: addio a Massimo Tinacci, titolare del Pin Rose - Terranuova Bracciolini: decenni alla gestione del locale rinomato per il pesce. In San Lorenzo a San Giovanni i funerali. “Cucinava e serviva sorrisi” ...

(Stando a quanto scrive roma.corriere.it:) Roma, 20enne americana muore davanti alle amiche dopo un panino al ristorante. Allergica agli anacardi: incomprensione linguistica - Anne Avarie Tierney aveva 20 anni, il malore dopo il pranzo in un ristorante in via Giovanni de Agostini, al Pigneto. Allergica agli anacardi, non è stata compresa dai titolari del locale vegano ...