La nave Libra arriva in Albania con 40 migranti | Tutti in manette

migranti, trasferiti da diversi Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) italiani, sono stati scortati fino al centro di Gjader in Albania con le mani ammanettate. La denuncia arriva dall’europarlamentare Cecilia Strada, che ha assistito al loro arrivo nel porto di Shengjin, dove sono giunti dopo oltre sette ore di navigazione a bordo del pattugliatore Libra della Marina Militare, partito da Brindisi.«Abbiamo visto chiaramente che avevano le fascette ai polsi. “È per la loro incolumità”, ci hanno spiegato», racconta Strada, riferendo il suo disappunto per il trattamento riservato ai migranti. L’europarlamentare ha ribadito la sua preoccupazione riguardo l’uso delle manette, definendo l’azione come una misura che ha destato forte allarme tra i presenti, tra cui Francesco Ferri di Action Aid e del Tavolo Asilo e Immigrazione, che ha confermato quanto questa situazione fosse «illegittima». Thesocialpost.it - La nave Libra arriva in Albania con 40 migranti: “Tutti in manette” Leggi su Thesocialpost.it Una scena che ha suscitato indignazione e preoccupazione: 40, trasferiti da diversi Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) italiani, sono stati scortati fino al centro di Gjader incon le mani ammanettate. La denunciadall’europarlamentare Cecilia Strada, che ha assistito al loro arrivo nel porto di Shengjin, dove sono giunti dopo oltre sette ore di navigazione a bordo del pattugliatoredella Marina Militare, partito da Brindisi.«Abbiamo visto chiaramente che avevano le fascette ai polsi. “È per la loro incolumità”, ci hanno spiegato», racconta Strada, riferendo il suo disappunto per il trattamento riservato ai. L’europarlamentare ha ribadito la sua preoccupazione riguardo l’uso delle, definendo l’azione come una misura che ha destato forte allarme tra i presenti, tra cui Francesco Ferri di Action Aid e del Tavolo Asilo e Immigrazione, che ha confermato quanto questa situazione fosse «illegittima».

40 migranti sono stati trasferiti dall’Italia al CPR di Gjader, in Albania. Albania, la nave Libra arriva a Shengjin con a bordo 40 migranti. La nave Libra in Albania con a bordo 40 migranti -. Migranti, la nave Libra con 40 migranti a bordo arrivata a Shengjin in Albania. Si temono proteste. La nave Libra arriva al porto di Shengjin con a bordo 40 migranti – video. "Nave Libra in Albania": cosa succede adesso | .it. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Migranti, riparte la rotta Italia-Albania: la nave Libra arriva a Shengjin con a bordo 40 persone - La nave Libra con a bordo i 40 migranti trasferiti dall'Italia è arrivata a Shengjin, in Albania. L'imbarcazione era partita questa mattina da Brindisi. Secondo l'europarlamentare del Pd Cecilia Strad ...

(Il quotidiano thesocialpost.it ha riportato che:) La nave Libra arriva in Albania con 40 migranti: “Tutti in manette” - Una scena che ha suscitato indignazione e preoccupazione: 40 migranti, trasferiti da diversi Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) italiani, sono ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Albania, arrivati al Centro di permanenza e rimpatrio 40 migranti espulsi dall'Italia. Partiti da Brindisi sulla nave Libra - La nave della Marina militare Libra con a bordo 40 migranti di varie nazionalità è arrivata a Shengjin in Albania, destinati successivamente al centro di permanenza ...