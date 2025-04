Udinese-Milan 0-4 i rossoneri calano il poker Duro scontro in campo | trauma cranico per Maignan e Jimenez

Milan di Sergio Conceiçao ritrova il sorriso calando il poker al Bluenergy Stadium di Udine nell'anticipo della trentatreesima giornata. Un primo passo per uscire dalla grave crisi che ha fatto scivolare i rossoneri addirittura al nono posto in classifica. Soltanto le prossime e delicatissime gare diranno però se questa rondine basterà a fare Primavera. Duro scontro di gioco, trauma cranico per Maignan e Jimenez Una partita contraddistinta da un infortunio in campo. Il portiere del Milan, Mike Maignan, è stato portato all'ospedale di Udine in ambulanza per accertamenti dopo un durissimo scontro di gioco, fortuito, al 6' della ripresa, con il compagno di squadra Jimenez. Da quanto si apprende, l'estremo difensore ha subito un trauma cranico commotivo con perdita di conoscenza iniziale. Sport.quotidiano.net - Udinese-Milan 0-4, i rossoneri calano il poker. Duro scontro in campo: trauma cranico per Maignan e Jimenez Leggi su Sport.quotidiano.net Udine, 11 aprile 2025 – Ildi Sergio Conceiçao ritrova il sorriso calando ilal Bluenergy Stadium di Udine nell'anticipo della trentatreesima giornata. Un primo passo per uscire dalla grave crisi che ha fatto scivolare iaddirittura al nono posto in classifica. Soltanto le prossime e delicatissime gare diranno però se questa rondine basterà a fare Primavera.di gioco,perUna partita contraddistinta da un infortunio in. Il portiere del, Mike, è stato portato all'ospedale di Udine in ambulanza per accertamenti dopo un durissimodi gioco, fortuito, al 6' della ripresa, con il compagno di squadra. Da quanto si apprende, l'estremo difensore ha subito uncommotivo con perdita di conoscenza iniziale.

