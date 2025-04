Pioli torna in Italia | ci sono ben 3 squadre su di lui – ESCLUSIVA

squadre di Serie A hanno già bussato alla porta di Pioli. Perché certi viaggi, per quanto dorati, non bastano a spegnere la nostalgiaPioli torna in Italia: ci sono ben 3 squadre su di lui (Foto: Ansa) – serieanews.comC'è una cosa che, prima o poi, capita a tutti gli allenatori. Anche ai più navigati. È la nostalgia. Quella sottile malinconia che ti prende quando ti accorgi che, sì, i soldi fanno comodo. ma non ti bastano per sentirti davvero vivo.Perché va bene tutto. Va bene l'Arabia Saudita, va bene l'esperienza esotica, va bene pure il clima, il lusso, il rispetto assoluto di qualunque richiesta. Però il calcio, quello vero, quello che ti sporca i vestiti e ti sbriciola i nervi in conferenza stampa, quello — diciamocelo — sta sempre da un'altra parte.E così Stefano Pioli sta iniziando a guardarsi intorno.

