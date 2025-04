Tiro con l’arco | Matteo Borsani si ferma ai quarti di finale Mixed Team di compound in finale per il 3 posto

Tiro con l’arco è andata ufficialmente in archivio sul campo di Tiro di Auburndale negli Stati Uniti.Arco olimpicoNegli scontri diretti individuali al maschili a fare più strada di tutti è Matteo Borsani fra gli italiani. Il classe 2003 arriva sino ai quarti di finale infatti, prima di cedere 6-0 al tedesco Florian Unruh; in un percorso che l’aveva visto in precedenza superare 6-2 il messicano Jesus Flores e lo spagnolo Javier Gonzalez Merida 6-4.Si fermano ai 1/32 di finale invece Mauro Nespoli e Federico Musolesi, battuti rispettivamente dall’atleta di Taipei Chih-Chun Tang (6-0) e dal polacco Konrad Kupczak.Al femminile: Vanessa Landi si arena ai 1/16 di finale contro la cinese Jiaman Li (6-2), in seguito alla vittoria contro la statunitense Mucino (6-0). Oasport.it - Tiro con l’arco: Matteo Borsani si ferma ai quarti di finale, Mixed Team di compound in finale per il 3° posto Leggi su Oasport.it La quarta giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 diconè andata ufficialmente in archivio sul campo didi Auburndale negli Stati Uniti.Arco olimpicoNegli scontri diretti individuali al maschili a fare più strada di tutti èfra gli italiani. Il classe 2003 arriva sino aidiinfatti, prima di cedere 6-0 al tedesco Florian Unruh; in un percorso che l’aveva visto in precedenza superare 6-2 il messicano Jesus Flores e lo spagnolo Javier Gonzalez Merida 6-4.Sino ai 1/32 diinvece Mauro Nespoli e Federico Musolesi, battuti rispettivamente dall’atleta di Taipei Chih-Chun Tang (6-0) e dal polacco Konrad Kupczak.Al femminile: Vanessa Landi si arena ai 1/16 dicontro la cinese Jiaman Li (6-2), in seguito alla vittoria contro la statunitense Mucino (6-0).

