Classifica aggiornata Serie A | come cambia per la Juve dopo Udinese-Milan

Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Udinese-Milan anche per la Juventus. Ecco le nuove posizioni

Finisce 0-4 Udinese–Milan, primo match della 32^ giornata di Serie A. Ecco come cambia la Classifica per la Juve.

Inter 68 (31)
Napoli 65 (31)
Atalanta 58 (31)
Bologna 57 (31)
Juventus 56 (31)
Lazio 55 (31)
Roma 53 (31)
Fiorentina 52 (31)
Milan 51 (32)
Torino 40 (31)
Udinese 40 (32)
Genoa 38 (31)
Como 33 (31)
Verona 31 (31)
Cagliari 30 (31)
Parma 27 (31)
Lecce 26 (31)
Empoli 24 (31)
Venezia 21 (31)
Monza 15 (31)

