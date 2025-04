Internews24.com - Udinese Milan 0-4, Conceicao cambia modulo e il Diavolo vola: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione0-4,e il: lainA nel corso del 32° turno di campionatoFinisce qui, la sfida che ha aperto la 32^ giornata del campionato diA termina sul risultato schiacciante di 0 a 4. Vittoria convincente e meritata dei rossoneri: sembra funzionare il nuovoadottato da, che ha schierato la propria squadra su un 3-4-3. Nel primo tempo le reti di Leao e Pavlovic in rapida successione. Nella ripresa ildilaga con Theo Hernandez e chiude i conti con Reijnders. Paura ad inizio secondo tempo per uno scontro di gioco tra Mike Maignan e Alex Jimenez, col primo che ha avuto la peggio: trasportato fuori dal campo in barella e poi di corsa all’ospedale. Per lui dovrebbe trattarsi di un trauma cranico ma la situazione sembra rientrata.